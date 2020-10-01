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Военные строители отреставрировали историческое здание штаба Черноморского флота

Андрей Аркадьев
16:04 01.10.2020
Замглавы военного ведомства РФ Тимур Иванов проинспектировал готовность объекта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили комплексную реставрацию штаба Черноморского флота в городе Севастополь в Крыму.

Заместитель главы военного ведомства России Тимур Иванов проинспектировал готовность объекта в ходе рабочей поездки в войска ЮВО.

Военные строители полностью восстановили первоначальный облик главного фасада со знаменитой колоннадой, обращенной к морю, а также отреставрировали декларативные элементы интерьера. Кроме того, Штаб полностью укомплектован новейшими коммуникационными системами жизнеобеспечения и военного управления.

Обновленный штаб находится на том самом месте, где в 1900 году по проекту архитектора В.А. Фельдмана был построен двухэтажный дворец командующего Черноморским флотом. После революции 1917 года здесь размещался филиал флотского дома культуры, а в Великую Отечественную войну здание разрушили до основания.

Новое здание Штаба строгих лаконичных форм построено в 1958 году. Здание впервые было отреставрировано с момента его постройки.

Также в Севастополе Тимур Иванов посетил площадки строительства новой автомобильной базы и учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-морского флота.

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