Российская военная база отпраздновала юбилей своего пребывания территории Таджикистана

На 201-й российской военной базе в Таджикистане прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине пребывания мотострелкового соединения на территории страны.

Перед собравшимися выступил временно исполняющий обязанности командира военной базы полковник Евгений Охрименко.

Отличившимся военнослужащим, а также ветеранам соединения вручили награды, подарки и грамоты. В завершении мероприятия подразделения военной базы под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем на строевом плацу.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.