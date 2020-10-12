Впечатляющая точность: система объективного контроля ЮВО показала стопроцентное поражение целей на «Кавказ-2020»

На стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» система объективного контроля показала стопроцентное поражение целей реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» ракетными соединениями Южного военного округа.



Расчеты ОТРК и РСЗО в ходе практического этапа розыгрыша боевых действий провели боевые пуски по одиночным и групповым целям, расположенным на удалении от 50 до 90 километров от пусковых установок и огневых позиций комплексов.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в целях контроля за результатами огневого поражения на основном этапе «Кавказ-2020» была создана многоуровневая система объективного контроля, включающая беспилотные летательные аппараты, видеокамеры и контрольные группы.

По результатам данных многоуровневой системы объективного контроля, было осуществлено стопроцентное поражение целей. При этом точность попадания ракет по одиночным целям ОТРК «Искандер» составила не более одного метра.

Учения «Кавказ-2020» проводились под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова на территории Южного военного округа, в Черном и Каспийском морях. В них принимали участие около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до одной тысячи военнослужащих из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, было привлечено до 12,9 тысяч военнослужащих.