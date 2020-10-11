Полувековая история: как появилась и чем живет сейчас база ВМФ РФ в сирийском Тартусе

Портовый сирийский город Тартус – самый безопасный порт Восточного Средиземноморья. Караваны гражданских судов и военных кораблей заходят в эти воды под надежной охраной российских ВМФ. Утро в Тартусе начинается с дежурного патрулирования - противодиверсионные корабли и катера, боевые пловцы морского спецназа проверяют эти воды метр за метром.



Цель такого патрулирования проста и понятна – увидеть все, что скрыто под толщей воды. Ведется поиск магнитных мин, исследуется подводная часть кораблей. Группа морского спецназа готова отразить атаку любой диверсионной группы.





«Они - стрелки, они - саперы. Они занимаются вопросами подводного минирования, они умеют уничтожать подводные объекты. Они умеют действовать в горах. Вы знаете, есть в мире подводные диверсионные силы и средства у разных государств. А мы созданы для того, чтобы противостоять подводным диверсантам. Вот эту работу тяжелую, важную и нужную работу и выполняют боевые пловцы моего подразделения», - пояснил командир группы боевых пловцов Александр.





Если визуального осмотра мало, тогда в ход идет профилактическое гранатометание. Снаряды взрываются на небольшой глубине, но не оставляют ни единого шанса тем, кто попытается нелегально заплыть в Тартус. База российских ВМФ сегодня - это неприступная крепость.



Однако так было не всегда. Порт Тартус можно сравнить с зеркалом новейшей истории российского военно-морского флота. С его упадком и возрождением. Оглядываясь назад смело можно говорить, что наших военных здесь знают давно, почти полвека. Еще в 1971 году, во время визита в Москву тогдашний президент Сирии Хафез Асад – отец нынешнего президента Башара Асада - предложил Леониду Брежневу сделать присутствие советских Вооруженных сил на сирийской земле постоянным. И этим предложением в Москве с благодарностью воспользовались. Так в Средиземном море появился наш пункт материально-технического обеспечения, помогавший советской корабельной группировке ремонтом и пополнением запасов. Долгое время этот пункт в Тартусе состоял всего из нескольких плавучих причалов, хозяйственных построек и гарнизона на 50 человек. Но и это все с распадом Союза пришло в упадок.

После 1991 года наш ВМФ покинул практически все места зарубежного базирования: мы ушли из Вьетнама, Йемена. Остался только Тартус, да и то в чисто номинальном виде. Раз в несколько месяцев сюда приходила плавучая мастерская Черноморского флота. Десять лет назад здесь могли одновременно стоять не больше двух кораблей – для мелкого ремонта.

Сегодня Тартус не узнать. Теперь это уже не глухой дальний угол бухты, а большая закрытая акватория, с новейшим причалами и береговыми системами жизнеобеспечения кораблей. Сейчас Тартус может одновременно принимать десятки кораблей практически любого класса. Расширен фарватер, оборудованы постоянные плав мастерские. В этом году построен целый судоремонтный комплекс, который будет поддерживать полную техническую готовность кораблей, выполняющих специальные задачи в Средиземноморье.

«Улучшения, конечно, значительные. Благоустроилась территория самой базы. Построены для дальнего оперативного командования, хорошие модули для проживания личного состава. Соответственно места для приема пищи. Также можно отметить в лучшую сторону то, что наконец у нас флот начал получать новые корабли, С 14-го года флот пополнился новыми единицами. Изменения существенные. У всех гордость за наш флот. За пределами нашей родины Россия не заканчивается. У нас за пределами России существую великолепные базы, не хуже иностранных. Считаю, что находясь здесь мы прежде всего охраняем рубежи нашей родины», - рассказал капитан 2 ранга, старший от управления Черноморского флота по приемке судоремонтного комплекса Юрий Черкасский.

Тартус и Хмеймим – две наши главные и опорные базы в Сирии. Одна база зависит от другой и помогает. Корабли ВМФ оказывают огневую поддержку наземным операциям. А комплексы противоракетной обороны на базе Хмеймим надежно защищают Тартус.

Отсюда, с Тартуса, за минувшие 5 лет для российской группировки были доставлены 4,5 тысячи единиц техники и вооружения, в том числе системы С-400. Корабли выполнили более 400 рейсов, доставлено 1,5 миллиона тонн грузов. Пресная вода, топливо, запасы боеприпасов – все необходимое для наших военных идет через Тартус.

Российский военный городок в Тартусе, как две капли воды похож на тот, что в Хмеймиме. В окружении финиковых пальм те же проверенные жарким солнцем кимбы - модульные домики для проживания личного состава. Также есть своя церковь, спортивные площадки, комнаты отдыха - все для комфортной службы и отдыха.





«За эти 5 лет создана реальная функционирующая система. Назовем ее пунктом базирования, которые включает в себя соответственно и жилые модули для личного состава, и места для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь они всем обеспечены, всеми видами довольствия. Начиная от прием пиши, заканчивая вещевым имуществом. То есть все у них здесь есть, в принципе - все в достатке. Но повторюсь, жилые модули - очень удобные, и они применимы к жаркому климату. Здесь действительно проделана огромная работа, большая, за эти 5 лет. Есть что показать, есть чем гордиться», - рассказал капитан 1 ранга, начальник пункта базирования Тартус Михаил Титов.





Еще недавно на Тартусе на литургию призывали военно-морские колокола - подвешенные гильзы от крупнокалиберных корабельных пушек. Теперь на базе есть и настоящая колокольня, и собственный храм, посвященный Святому воину Федору Ушакову. Двери храма открыты круглосуточно.



Отец Михаил зажигает свечи и сетует, что все с собой привез с запасом, а масло для лампадок закончилось. Приходится местное оливковое заливать, а оно горит плохо. Вино местное тоже не очень, поэтому кагор свой, из России. Но главное, что храм открыт круглосуточно и тут, как на войне, атеистов нет.

«Корабль один пришел. Позвали меня. Говорят, батюшка, приди к нам. Говорю: “есть желающие помолиться?”. “Есть!”. Мы сделали после 10 вечера вечернюю и после 12 ночи литургию служить. Вот полный храм. А куда деваться? У них график свой, и распорядок свой и служба. До меня батюшка крестил одного. В море прям. Да, вышли в море и крестили. Говорит, теперь средиземное море освещенное», - рассказал отец Михаил.

По террористам ВКС и ВМФ тоже работали вместе. Пока в Хмеймиме разворачивались и выходили на проектную мощность наши бомбардировщики, из Каспийского моря в сторону боевиков уже летели крылатые ракеты «Калибры». Первый удар был нанесен 7 октября 2015 года. С кораблей «Дагестан», «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» было выпущено 26 ракет по 11 объектам террористов.

За эти 5 лет у берегов Тартуса произошло немало знаковых для российского флота событий. Первый боевой поход самого большого военного корабля «Адмирала Кузнецова». Первые боевые вылеты палубной авиации. Здесь в порту Тартус и сегодня можно увидеть те самые корабли, которые были на передовой в самые сложные дни. Вот на борту фрегата «Адмирала Эссен» красные звезды – по количеству боевых залпов.



Фрегат «Адмирал Эссен» - один из новейших кораблей ВМФ - сыграл ключевую роль в разгроме боевиков в Дайр-эз-Зауре. После залпа ракет «Калибр», сирийская армия смогла прорвать блокаду боевиков и начать операцию, ставшую последней для террористов.



Фрегат на тот момент был в составе российского флота чуть больше года. Сирия стала его боевым крещением. А совсем скоро на вооружение «Адмирала Эссена» встанут и гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые на этой неделе прошли испытания.





«Гордость за свою страну, которая может позволить своему морскому флоту строить такие корабли. Конечно, много отличий со старыми кораблями, прежде всего в бытовом плане. Этот корабль во многом превосходит зарубежные аналоги, превосходит или делает ровней корабли более тяжелые, большого класса иностранных государств. Цель нашего присутствия в Средиземном море - демонстрация военно-морского флага, Андреевского флага России на рубежах Средиземного моря. Нам необходимо это, чтобы с нашей страной считались и соблюдали ее интересы, соблюдали интересы ее граждан, ее стратегические интересы», - рассказал капитан 2 ранга, командир фрегата «Адмирал Эссен» Александр Смирнов.

С этой задачей успешно справляется Тартус. Сегодня это единственная военно-морская база России за ее пределами. По сути, это наш первый рубеж обороны и форпост для отстаивания внешнеполитических интересов.



Отсюда из Тартуса до Босфора всего 800 морских милях. Через Босфор и Дарданеллы идет кратчайший путь от Севастополя и Новороссийска в Средиземное море - 6 дней пути. И от сирийского берега до любой точки в Средиземноморье - всего 5-6 часов. Уникальное географическое и политическое расположение. Под присмотром все военные базы НАТО и США в этом регионе. Но и это еще не все. Совсем рядом с Тартусом выход в Красное море через Суэцкий канал. А это значит, что российские корабли смогут выполнять любые задачи по защите гражданского судоходства от пиратства в опасных районах Африканского Рога.



Жизнь в Тартусе не останавливается ни на секунду. В порт заходит большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Он возвращается с учений в Средиземном море. Это один из самых опытный наших кораблей, который входит в состав флота с 1982 года. Его мощное вооружение позволяет поражать цели под водой, над водой и в воздухе. Настоящий универсальный солдат ВМФ.

С начала июня этот корабль Северного флота находился в море, принимал участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, потом были учения на Балтике и Средиземном море. Позади 20 тысяч морских миль и 4 месяца в море. Встречать «Кулакова» пришел командир «Адмирала Эссена». Здесь на Туртусе закладываются новые морские традиции: тот, кто первым возвращается в порт, встречает следующих собственноручно приготовленным тортом. Морское братство.