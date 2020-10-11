Разминирование взрывами: как работала установка УР-77 «Змей Горыныч» на учениях «Кавказ-2020»

В новом выпуске программы «Военная приемка» была продемонстрирована работа установки разминирования УР-77 «Метеорит», получившая в войсках прозвище «Змей Горыныч», которая помогла во время контратаки расчистить поле от минного заграждения условного противника на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит» создана для проделывания проходов в минных полях, в том числе во время боя. По своей сути, она заменяет работу саперов-людей и проводит разминирование гораздо быстрее. Из каждой такой установки вылетают удлиненные снаряды - длинные шланги, похожие на пожарные рукава. Но заполнены они не водой, а взрывчаткой, которая при соприкосновении с землей детонирует вражеские мины. Несколько залпов из «Змея Горыныча» - и проход для войск открыт.

Подробнее об установке разминирования УР-77 читайте в статье Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».