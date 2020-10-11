Десант техники на вертолетах и «Мобильный эшелон»: как проходил бой ВДВ на учениях «Кавказ-2020»

Во время проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» военнослужащие ВДВ впервые использовали новый тактический прием - «мобильный эшелон». Это массовый пролет вертолетов Ми-8 и Ми-26 с внешними подвесками и десантом внутри. Обозреватель программы «Военная приемка» Максим Кисляков совершил полет в вертолете Ми-8 на погруженном в него автомобиле «Барсик» вместе с десантниками. Во время приземления, журналиста охватили эмоции.

«Итак мы на месте. Перед нами уже десантировалась группа на специальных спусковых устройствах. И теперь нужно поддержать их огнем! Это значит, что мы в деле! Наш выход!», - восхитился обозреватель программы.

Выехав из вертолета на позицию, журналист понял, что это не его место, но военнослужащие ВДВ и бровью не ведут. Водитель дает понять, надо из любой позиции найти способ помочь наступающим. И доехав до десантников в окопах, которые уже вступили в бой, экипаж машины оказывает им огневую поддержку из установленного на автомобиле пулемета «Корд». Журналист Максим Кисляков наблюдал за работой пулеметчика.

«В данный момент «Корд» подавляет огневые точки, и мы видим как плотно работает короткими очередями. Вот длинную очередь дали, так проще подавить огневую позицию противника», - объяснил обозреватель «Военной приемки».

Учения «Кавказ-2020» завершились 26 сентября. В них были задействованы около 80 тысяч человек, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.