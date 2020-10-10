Под защитой «Ярсов»: в Новосибирской области проходят командно-штабные учения РВСН

Более четырех тысяч военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники задействованы в командно-штабных учениях с Новосибирским ракетным соединением, которые проходят в рамках контрольной комплексной проверки под руководством командующего Омским ракетным объединением.

В ходе учений, проводимых в Новосибирской области, отрабатывается обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боеготовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионных формирований в районах дислокации войск.

В командно-штабных учениях участвуют свыше десяти образцов перспективной спецтехники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты.

В маневрах на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения.

На вооружении Новосибирского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».