Привлекавшиеся к ликвидации ЧС в Рязанской области подразделения Минобороны возвращаются в пункты постоянной дислокации

Подразделения Министерства обороны РФ, привлекавшиеся для ликвидации ЧС в Рязанской области, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

По данным оборонного ведомства, к совершению маршей из Рязанской области в пункты постоянной дислокации приступили около 300 военнослужащих и до 60 единиц военной и специальной техники инженерных и железнодорожных войск, части подразделений материально-технического обеспечения и РХБ защиты Западного военного округа (ЗВО).

Перелеты на аэродромы базирования совершают четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ, один вертолет Ми-8 и один вертолет Ми-26 армейской авиации российских Военно-космических сил.

Всего за время операции по ликвидации ЧС в Рязанской области авиацией ВКС РФ было выполнено 36 самолетовылетов и 763 вертолетовылета. В общей сложности на очаги возгорания сброшено более 4700 тонн воды.