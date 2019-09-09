Выход через торпедный аппарат: кадры учений подводников на Камчатке

Экипаж одной из российских атомных подводных лодок отработал выход через торпедный аппарат из аварийной субмарины, лежащей на грунте. Тренировка прошла на Камчатке на базе учебно-тренировочного комплекса (УТК) подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

В ходе тренировки на УТК моряки-подводники выполнили нормативы по надеванию спасательного снаряжения, проверку его герметичности и отработали выход с аварийной подводной лодки через торпедный аппарат методом свободного всплытия.

Кроме того, в бассейне учебно-тренажерного комплекса экипаж провел тренировки по экипировке в спасательный костюм и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.