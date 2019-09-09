Гости с востока: под Оренбургом встречают участников учений «Центр-2019»

В Оренбургскую область начали прибывать иностранные военнослужащие для участия в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Центр-2019». На военном аэродроме приземлились вертолеты китайской армейской авиации Ми-171 и Z-10, бомбардировщики H-6K, истребители Шеньян J-11 и самолеты Ил-76. Накануне пришли эшелоны с военнослужащими и техникой Народно-освободительной армии Китая.

В общей сложности в ученьях «Центр-2019» примут участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и 15 кораблей и судов обеспечения. Для отработки совместных действий на учения привлекаются воинские контингенты Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Планируется, что основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

В Оренбургскую область также прибыли военнослужащие армии Узбекистана. По русской традиции участников «Центра-2019» встречали хлебом-солью.

Прибывшую военную технику погрузили на специальные большегрузные тралы и в сопровождении машин военной автоинспекции отправили к месту проведения учений, на полигон Донгуз.