Ожившая история: в парке «Патриот» отметили День танкиста и устроили импровизированный бой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских танкистов с профессиональным праздником. Его традиционно отмечают каждое второе воскресенье сентября.

В войсках на сегодняшний день числится одна танковая армия, две дивизии и две бригады. Эти подразделения считаются главной ударной силой Сухопутных войск. В Подмосковье торжества прошли в парке «Патриот».

В честь Дня танкиста танки прошлого «ожили» и устроили настоящее шоу. Здесь Т-34, Т-44, Т-54 и Т-62М. Все они - впервые в одном строю и в одном импровизированном бою. На поле танки грохочут гусеницами, а в музее они рассказывают свою историю.

«Танк Т-34-76 Сталинградского танкового завода подняли поисковики в 2016-м году из реки Дон возле города Воронеж. Когда началась Сталинградская контрнаступательная операция в составе Воронежского фронта он форсировал Дон. Этот танк с поврежденного понтона ушел в воду не дойдя пяти метров до правого берега, занятого фашистами», - рассказал экскурсовод парка «Патриот» Андрей Королев.

В парке каждый может на минуту погрузиться в быт Великой Отечественной войны. В память о всех танкистах, отдавших свою жизнь в сражениях, прошел траурный митинг. Один из них покоится здесь, на территории танкового музея. Это Сержант Лукоянов, механик-водитель танка Т-34, который погиб 7 декабря 1942 года.

Здесь же находится тот самый танк, в котором принял свой последний бой сержант Лукоянов. Т-34 с надписью «Московский пионер».

В «Патриоте» также впервые открыли свои двери реставрационные мастерские, где восстанавливается вся техника парка.

Ранее Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста. Министр обороны России отметил их вклад в укрепление обороноспособности государства. Шойгу напомнил о героизме воинов-танкистов в годы Великой Отечественной войны, при выполнении задач в Афганистане и на территории Северо-Кавказского региона России.