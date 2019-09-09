Российские военные проведут наблюдательный полет над Польшей

Военнослужащие России и Белоруссии в рамках реализации Международного договора по Открытому небу проведут наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Польши. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Наблюдательный полет над Польшей будет выполняться в период с 9 по 13 сентября. Максимальная дальность перелета составит 1400 километров.

«Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а польские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны России также информирует, что в период с 9 по 14 сентября совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на румынском самолете наблюдения Ан-30. Российские специалисты, которые будут находиться на борту воздушного судна, проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Кроме того, с 9 по 12 сентября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов собирается провести инспекцию района на территории Германии. Целью инспекции является определение масштабов осуществляемой в пределах данного района военной деятельности или подтверждение отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь инспектируемого района охватит около 14 тысяч квадратных километров.