Стрельба и маневрирование Т-72Б3М: мастер-класс от военных в День танкиста

Накануне Дня танкиста на полигоне Кадамовский в Ростовской области мотострелки провели соревнования, в ходе которых поразили условного неприятеля с дальности до двух километров.

Танкисты легендарной 150-й дивизии ведут огонь в движении, а чтобы избежать ответной атаки -маневрируют. Задача усложняется тем, что мишени лишь на короткое время появляются в зоне огневого поражения. Это требует от военнослужащих мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Соревнования за звание лучшего танкового экипажа проходит по правилам индивидуальной гонки «Танкового биатлона».

На трассе с препятствиями и огневыми рубежами три экипажа: борьба нешуточная, особенно, когда соперники не просто сослуживцы, а братья-двойняшки. Антон и Алексей Воробьевы вместе служат по контракту, оба - командиры танковых экипажей Т-72Б3М. На двоих одна фамилия, судьба и даже цель - стать основателями военной династии.

«Всегда хочется показать. Я стараюсь лучше отстреляться, чем он, он - тоже старается. Соревнования у нас конечно своеобразные есть. Соревнования на время, на быстроту, на умение владения боевой машиной, экипажем своим», - делятся Воробьевы.

Загрузить боеприпасы, занять огневую позицию, замаскироваться, найти цель - на все дается не более трех минут. Работают на сверхскоростях, все действия - уже на автомате. Механик-водитель - будто пилот гоночного болида - выжимает из боевой машины все. Кажется, на танках здесь не ездят - летают.

Противотанковый ров, колейный проход в минном взрывном заражении, - все эти препятствия преодолевают на высоких скоростях. Важно не только безошибочно пройти трассу, но и максимально быстро справиться с заданием.

Готовят таких танкистов опытные командиры-наставники. Заместитель командира 150-й мотострелковой дивизии ЮВО Александр Хилов формировал здесь танковый полк. За его плечами 26 лет службы по гарнизонам от Дальнего Востока до юга России. Освоил все ныне существующие в нашей стране танки, кроме, разве что, «Арматы». И хорошо знает, в чем заключается главный секрет танкистов.

«Самый главный принцип - взаимозаменяемость. И механик-водитель должен уметь вести огонь из танковой пушки и пулемета. И наводчик, и командир танка также обязаны уметь управлять машиной. Этим и отличается наше танковое семейство - тем, что мы друг за друга держимся и жизнь наша зависит каждого из нас», - объясняет Александр Хилов.

За видимой простотой - знания, помноженные на каждодневные тренировки и тяжелый труд. Только так становятся настоящими профессионалами.