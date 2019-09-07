Чемпионат по летнему биатлону стартовал в 58-й армии: видео

На армейский этап соревнований прибыло более 20 команд, сообщили в пресс-службе ЮВО. Общее количество участников - более ста.

«Каждая команда из четырех человек должна преодолеть биатлонную дистанцию в 1500 метров и два огневых рубежа для стрельбы стоя и лежа из малокалиберной винтовкой БИ7-2», - рассказали в пресс-службе.

По итогам соревнований третье место заняла команда войсковой части 16544 (г. Борзой), второе место за командой войсковой части 16544 (г. Шали).

Победители армейского этапа - команда 4-й военной базы (г. Цхинвал) - будут направлены в Ростов-на-Дону для участия в чемпионате ЮВО в октябре этого года.

Всероссийские соревнования в Вооруженных Силах в этом новом виде спорта планируются в конце года.