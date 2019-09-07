Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти

Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО РФ) отметил 7 сентября свое пятилетие. Военная структура, находящаяся в подчинении Генштаба, необходима для информационного взаимодействия и координации вооруженных сил и органов власти.

НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня. Об этом сообщил начальник центра генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Национальный центр объединил в единую систему межведомственного взаимодействия более 70 федеральных органов исполнительной власти, органы власти всех субъектов Российской Федерации, более 1,3 тысяч госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, что позволило в разы повысить оперативность принятия решений по критически важным вопросам», - сказал он.

Мизинцев отметил, что военная структура смогла наладить механизм управления всеми сферами деятельности российской армии благодаря привлечению к работе различных правительственных структур, что позволило оперативно реагировать на кризисные ситуации.

«За прошедшие пять лет эффективность и востребованность системы межведомственного информационного взаимодействия неоднократно подтверждена. Решено более 2,1 тысяч совместных задач, многие из которых имеют мировое значение», - добавил он.

Начальник Центра рассказал, что в целях совершенствования системы централизованного управления военной организацией ведется работа по усилению взаимодействия Центра с российскими регионами. Его подразделения с мощными вычислительными системами развернуты на территории всей страны. Мизинцев также напомнил, что 27 июня Национальному центру вручили Боевое знамя и Грамоту президента РФ, что подтверждает значимость военной структуры.

Российский НЦУО создан на основе Центрального командного пункта Генштаба и Ситуационного центра Минобороны. Главное его отличие от прежних центров управления состоит в том, что он базируется на современной компьютерной и телекоммуникационной платформе.