Разминирование и атака: учения РФ и Белоруссии прошли на полигоне Мулино
К маневрам привлекли 700 военнослужащих двух стран и более 500 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На полигоне Мулино в Нижегородской области проходят совместные учения военных инженеров из России и Белоруссии.
Бойцы отработали специальные задачи, используя новейшую технику.
После успешной разведки военнослужащие проделали проходы в минных полях. Для выполнения задач использовался «Змей Горыныч» - установка разминирования УР-77.
После того как условный противник лишился минно-взрывных заграждений на линии обороны, в дело вступили танки и артиллерия.
Всего к маневрам привлекли 700 военнослужащих двух стран и более 500 единиц техники.