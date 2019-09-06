Разминирование и атака: учения РФ и Белоруссии прошли на полигоне Мулино

На полигоне Мулино в Нижегородской области проходят совместные учения военных инженеров из России и Белоруссии.

Бойцы отработали специальные задачи, используя новейшую технику.

После успешной разведки военнослужащие проделали проходы в минных полях. Для выполнения задач использовался «Змей Горыныч» - установка разминирования УР-77.

После того как условный противник лишился минно-взрывных заграждений на линии обороны, в дело вступили танки и артиллерия.

Всего к маневрам привлекли 700 военнослужащих двух стран и более 500 единиц техники.