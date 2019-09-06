Новейшее судно «Александр Рогоцкий» вошло в состав Тихоокеанского флота

Современное специализированное судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий» официально вошло в состав Тихоокеанского флот. На Камчатке, в соответствие с приказом главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, прошла торжественная церемония подъема флага Гидрографической службы.

«В церемонии приняли участие представители командования войск и сил на северо-востоке России, гидрографического района ОКВС, ветераны Военно-морского флота. На причале в бухте Богородское озеро состоялся торжественный митинг, на котором выступающие отмечали, что новое судно позволит существенно расширить возможности подразделения службы, дислоцированного на Камчатке», - рассказали в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Судно заложили в феврале 2016 года. После спуска на воду и достройки экипаж совместно с представителями завода испытал в море современный навигационно-гидрографический комплекс, установленный на судне. После окончания всего цикла заводских ходовых испытаний «Александр Рогоцкий» совершил переход на Камчатку.

Суда проекта 19910 предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание, осмотр, перезарядка и ремонт берегового и плавучего навигационного оборудования, а также перевозка различных грузов.

Водоизмещение судна - более 1200 тонн, длина корпуса - 59 метров, ширина - 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания - около 3500 миль, автономность - более 25 суток. Экипаж - 22 человека.