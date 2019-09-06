Военные экологи завершили очередной сезон уборки мусора в Арктике

Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) завершил очередной сезон уборки мусора на территориях в Арктике, подведомственных Министерству обороны РФ, перевыполнив план на 66%.

«Всего было собрано более 1,5 тысячи тонн металлолома. С момента начала работ, 10 июня, экологический взвод собрал и доставил в места складирования более 1500 тонн металлолома - 232 тонны с аэродрома Алыкель Норильска Красноярского края, более 1110 тонн из военного городка города Норильска, а также более 200 тонн из города Дудинка», - рассказал заместитель командира в/ч 40218 по тылу Илья Вершинин.

Всего же в этом году с очищаемой территории военные экологи планировалось вывезти 900 тонн мусора, то есть план выполнен на 166%. Личный состав экологического взвода приступил к перебазированию в пункт постоянной дислокации.

Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также девять единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.