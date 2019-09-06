Массовая артстрельба прямой наводкой из «Гиацинтов»: видео учений

«Стрельба велась в сложных погодных условиях с маскированных позиций. Цели находились на удалении до двух километров в зоне прямой видимости. Для уничтожения танкового подразделения условного противника артиллеристам хватило одного залпа из нескольких крупнокалиберных пушек», - сообщили в пресс-службе ВВО.

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