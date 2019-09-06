В ЗВО отметили увеличение числа желающих служить по контракту в танковых войсках

Командующий танковой армией Западного военного округа генерал-майор Сергей Кисель рассказал о резком увеличении количества желающих служить по контракту.

По его словам, сейчас в танковых войсках около семи тысяч военнослужащих контрактной службы, а к концу года число добровольцев данной категории вырастет. Генерал-майор предполагает, что в следующем году количество контрактников достигнет 12 тысяч.

«Военнослужащими по контракту в основном комплектуются должности, определяющие боевую готовность, - это механики-водители, наводчики-операторы, водительский состав, младшие командиры», - добавил Кисель в преддверии Дня Танкиста.

В Вооруженных Силах России каждый год во второе воскресенье сентября отмечают профессиональный праздник - День танкиста. Мероприятие является одной из главных дат в Сухопутных войсках.