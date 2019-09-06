Танковая армия ЗВО завершила перевооружение на Т-72Б-3М

В преддверии Дня танкиста, который отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября, командующий танковой армией Западного военного округа генерал-майор Сергей Кисель сообщил о завершении перевооружения на танки новейшей модернизации Т-72Б-3М.

«Мы завершили перевооружение на танки Т-72Б3», - сообщил Кисель.

Он рассказал, что данные модернизированные машины оснащены баллистическим вычислителем, новейшим многоканальным тепловизионным прицелом, усовершенствованным стабилизатором вооружения и автоматом сопровождения цели. Электронная начинка машины позволяет в значительной степени повысить точность поражения целей.

«Сегодня гвардейская танковая армия укомплектована современной техникой. Это танки Т-72Б3 с усиленной защитой и Т-90. Последний принципиально отличается от других машин и защищенностью экипажа, и большой дальностью стрельбы, и более мощным двигателем», - добавил генерал-майор.

По словам Киселя, на вооружение поступает танк Т-80БВМ, его особенность заключается в том, что он способен работать при низких температурах. Его газотурбинный двигатель неприхотлив в морозы. Т-80БВМ отличают уникальные маршевые характеристики, за короткий срок танк может преодолевать большие расстояния.

Командующий танковой армией ЗВО рассказал, что также по гособоронзаказу поступают бронетранспортеры БТР-82А, на вооружении остаются уже зарекомендовавшие себя боевые машины пехоты БМП-3.

Ракетная бригада армии вооружена оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». На новейшие комплексы «Тор-М2У» и переносные ЗРК «Верба» перевооружаются зенитные ракетные подразделения.