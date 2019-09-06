Замминистра обороны РФ провел переговоры с послом Финляндии
В ходе переговоров стороны осудили, в частности, предотвращение инцидентов в ходе военной деятельности.
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Сегодня в Москве заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял посла Финляндии в России Микко Хауталу.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о предотвращении инцидентов в ходе военной деятельности, ситуации в Сирии, затронули тематику европейской безопасности, а также двустороннее взаимодействие оборонных ведомств России и Финляндии.