Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков на торжественном построении поздравил преподавательский состав, суворовцев, ветеранов училища с юбилеем и зачитал приветствие министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

«На протяжении 75 лет учебное заведение славится высоким уровнем общеобразовательной и специальной подготовки, свято хранит и приумножает свои богатые традиции. Уверен, что училище и впредь будет занимать одно из ведущих мест в воспитании истинных патриотов России, достойных доблести и отваги великого полководца Александра Васильевича Суворова» - зачитал слова поздравления Салюков. «Уверен, что суворовцы-казанцы и впредь так же будут настойчиво овладевать знаниями для будущих побед, а традиции училища, рожденные в суровые годы войны - беззаветная преданность Родине, служение Отечеству, честь и отвага - будут передаваться из поколения в поколение», - добавил он. «Казанское суворовское военное училище всегда показывало завидное постоянство в достижении высоких результатов в спортивных состязаниях, научных конкурсах и олимпиадах», - дочитал Салюков приветствие министра.

Также Олег Салюков вручил командному и преподавательскому составу училища более 15 государственных и ведомственных наград. Кроме того, генерал армии Олег Салюков, начальник Казанского СВУ и почетные гости открыли аллею и памятник «Первый вальс», посвященные 75-летию учебного заведения.

Училище оборудовано интерактивными классами и комплексами для преподавания различных дисциплин. Суворовцы также посещают дополнительные занятия различной направленности, в том числе культурно-эстетической, героико-патриотической, военно-исторической, краеведческой, физкультурно-спортивной, технической, художественной и других. Программы дополнительного образования вносят существенный вклад в становление гармонично развивающейся личности суворовцев.

За многолетнюю историю училища из его дверей вышло в большую жизнь более 12 тысяч выпускников, 10 воспитанников училища удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, более 60 выпускников достигли воинского звания «генерал», 11 человек стали академиками, сотни выпускников удостоены ученой степени доктора и кандидата наук.