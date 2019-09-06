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Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием

Вадим Иванов
16:43 06.09.2019
Сегодня Казанское суворовское военное училище празднует 75-летнюю годовщину со дня образования. Это одно из ведущих довузовских учебных заведений МО РФ, где работают более 100 преподавателей, из которых 60 процентов имеют высшую категорию.
Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием
© Фото: Минобороны РФ

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков на торжественном построении поздравил преподавательский состав, суворовцев, ветеранов училища с юбилеем и зачитал приветствие министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

«На протяжении 75 лет учебное заведение славится высоким уровнем общеобразовательной и специальной подготовки, свято хранит и приумножает свои богатые традиции. Уверен, что училище и впредь будет занимать одно из ведущих мест в воспитании истинных патриотов России, достойных доблести и отваги великого полководца Александра Васильевича Суворова» - зачитал слова поздравления Салюков.

«Уверен, что суворовцы-казанцы и впредь так же будут настойчиво овладевать знаниями для будущих побед, а традиции училища, рожденные в суровые годы войны - беззаветная преданность Родине, служение Отечеству, честь и отвага - будут передаваться из поколения в поколение», - добавил он.

«Казанское суворовское военное училище всегда показывало завидное постоянство в достижении высоких результатов в спортивных состязаниях, научных конкурсах и олимпиадах», - дочитал Салюков приветствие министра.

Также Олег Салюков вручил командному и преподавательскому составу училища более 15 государственных и ведомственных наград. Кроме того, генерал армии Олег Салюков, начальник Казанского СВУ и почетные гости открыли аллею и памятник «Первый вальс», посвященные 75-летию учебного заведения.

Училище оборудовано интерактивными классами и комплексами для преподавания различных дисциплин. Суворовцы также посещают дополнительные занятия различной направленности, в том числе культурно-эстетической, героико-патриотической, военно-исторической, краеведческой, физкультурно-спортивной, технической, художественной и других. Программы дополнительного образования вносят существенный вклад в становление гармонично развивающейся личности суворовцев.

За многолетнюю историю училища из его дверей вышло в большую жизнь более 12 тысяч выпускников, 10 воспитанников училища удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, более 60 выпускников достигли воинского звания «генерал», 11 человек стали академиками, сотни выпускников удостоены ученой степени доктора и кандидата наук.

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