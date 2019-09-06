Разбить лагерь противника: десантники провели учения на Кубани

Военнослужащие новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии на учениях на полигоне в Краснодарском крае отработали уничтожение командного пункта и лагеря незаконных вооруженных формирований.

«В рамках полковых командно-штабных учений, проводимых военнослужащими гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) на полигоне Раевский, десантники после совершения марша блокировали район расположения вооруженного формирования», - сообщили в Минобороны России.

Розыгрыш тактических действий предполагал уничтожение командного пункта и лагеря незаконных вооруженных формирований с применением батареи самоходной артиллерийской установки 2с9 «Нона». После нанесения огневого поражения боевые машины десанта БМД-2 в составе тактических групп выдвинулись на рубежи открытия огня.

В ведомстве отметили, что личный состав провел стрельбы из вооружения БМД-2, а также из автоматов АКС-74, снайперских винтовок, гранатометов РПГ-7Д и пулеметов «Печенег».

В полковых учениях, проводимых под руководством командира Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковника Андрея Суховецкого, было задействовано более 600 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники.