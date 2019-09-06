Оборона неба: учения ПВО стран СНГ прошли под Астраханью

В Астраханской области прошли учения сил противовоздушной обороны стран СНГ.

Им предстояло не только уберечь позиции от удара с воздуха истребителями и прикрыть войска, но и создать условия для успешного наступления.

Для выполнения задач тесно взаимодействуют десятки подразделений: от радиоразведчиков до истребителей-перехватчиков.

Первыми нарушителя воздушного пространства встречают С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Также были задействованы «Панцирь-С» и «Печера-2М».

Важно обнаружить и перехватить противника на самых дальних подступах. Именно поэтому так необходим формат совместных учений ПВО в рамках СНГ.

Сценарий маневров был составлен с учетом самого современного боевого опыта, полученного войсками в Сирии.

«Конечно, в рамках коллективной безопасности по ПВО наших государств мы этот опыт до наших коллег доводим, и этот опыт в том числе применяется», - заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

По итогу задействованным в тренировке удалось уничтожить поставленную цель. А через неделю активную фазу учений примет уже Казахстан.