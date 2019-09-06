Незаметный для ПВО: на что способен новейший Ми-28НМ

Новый российский ударный вертолет Ми-28НМ стал мощнее и маневреннее по сравнению со своим предшественником. Он получил около 20 модернизаций. Продюсер программы «Военная приемка» Борис Зимин объяснил, в чем заключаются преимущества новой версии Ми-28.

По его словам, помимо увеличения боевой мощности, вертолет получил комплекс защиты: пассивный и активный, а также новейшие ракеты с целеуказанием.

Продюсер программы «Военная приемка» также объяснил, что умеет в полете Ми-28НМ.

«На скорости 200 километров в час максимально низко к земле лес, в нем прогалины. И он летает через лес на максимальной скорости. Это дает ту хваленую незаметность для ПВО условного противника, его очень сложно обнаружить», - заявил Зимин в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

Он добавил, что при этом вертолет ищет цель и с максимально возможной дистанции поражает ее.

Ми-28 - российский ударный вертолет. Его главная задача - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулировать местность.