ВКС РФ 23 раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Всего за неделю более 30 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ.
© Фото: Минобороны РФ
Экипажи истребителей из состава дежурных по ПВО сил ВКС РФ за неделю 23 раза были вынуждены подниматься в воздух на перехват иностранных разведчиков.
Как рассказали в Минобороны РФ, за этот период разведку вблизи границ России вел 31 летательный аппарат.
В военном ведомстве подчеркнули, что, благодаря грамотным действиям российских летчиков, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - говорится в сообщении.