«Крылатая пехота»: впечатляющие кадры массового десантирования с Ил-76

В Псковской области порядка 200 десантников одновременно высадились в составе воздушного тактического десанта на площадку приземления Кислово, где выполнили тактические нормативы по захвату аэродрома и важных объектов условного противника. Минобороны показало яркие кадры учений.

«Используя современные парашютные системы Д-10, личный состав осуществил десантирование в составе подразделений из самолетов Военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76МД», - рассказали в ведомстве.

Двигаясь боевыми двойками и тройками, военнослужащие отработали перемещение подразделения на поле боя.

Ранее гвардейцы отработали действия подразделения по тревоге с погрузкой в транспортные средства.

На завершающем этапе на полигоне Струги Красные в Псковской области пройдет этап боевой стрельбы. Экипажи боевых машин отработают нормативы по вождению БМД-2 и стрельбы из вооружения боевых машин. Личный состав выполнит упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, добавили в Минобороны.