Масштабное командно-штабное учение РВСН завершилось под Новосибирском

В РВСН завершилось командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением, в котором были задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

«В ходе учения отрабатывались задачи и вводные, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск», - рассказали в Минобороны.

В командно-штабном учении применялась широкая линейка образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ.

Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования использовалась новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва».

«По легенде учения, на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования, способной подавать идентичные сигналы», - отметили в ведомстве.

Подрывы произошли до начала движения колонны, все «закладки» были уничтожены. МДР обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 70 метров от самой трассы.

Для поиска и борьбы с ДРФ также применялись транспортно-боевые вертолёты и комплексы с БЛА.

В учении на качественно новом уровне отрабатывались вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.

На вооружении Новосибирского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».