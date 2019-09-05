Выжигая полигон: эффектные кадры учений десантников в Новороссийске

Полковые командно-штабные учения прошли на полигоне «Раевский» в Новороссийске.

В маневрах приняли участие военнослужащие гвардейской десантно-штурмовой дивизии под руководством полковника Андрея Суховецкого. В ходе учений было задействовано более 600 военнослужащих и около ста единиц техники.

В рамках мероприятий десантники уничтожили командные пункты и другие объекты условных боевиков. После этого военнослужащие обстреляли «противника» из самоходных артиллерийских установок 2с9 «Нона».

Затем бойцы атаковали боевые порядки условного противника под прикрытием огня боевых машин. Отработка действий проводилась на БМД-2. Кроме того, личный состав отработал стрельбу из автоматов АКС-74, гранатометов РПГ-7 и пулеметов «Печенег».