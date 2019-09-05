Евкуров: сирийский опыт использовали на учениях объединенной системы ПВО СНГ

Сирийский опыт борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками использовали на учениях ПВО СНГ «Боевое содружество-2019». Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, подводя итоги активной фазы учения.

«Был доведен опыт применения сил и средств ПВО в Сирии, в том числе применение не только по беспилотникам, которые применяют террористы, но по крылатым ракетам, которые запускались США по сирийским войскам и объектам. И этот опыт в том числе применялся здесь - и по крылатым ракетам, и по беспилотным летательным аппаратам», - сказал Евкуров.

Подводя итоги активной фазы, он подчеркнул, что задачи, которые были поставлены руководителями военных ведомств государств СНГ, выполнены.

«Итоги мы дальше будем подводить, конечно, по ряду направлений, но сегодня мы довольны тем, что видели. Вы сами сегодня наблюдали, все цели - крылатые ракеты, беспилотники и баллистические ракеты, были уничтожены», - оценил учения замминистра.

В свою очередь заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов подчеркнул, что все расчеты показали очень высокий уровень подготовки. По его словам, группировка с задачей справилась, показала слаженность и умение с высокой эффективностью отражать любой удар противника.