Путин: весь мир знает наши истребители «Сушки»

Президент РФ Владимир Путин, рассказывая на конференции Восточного экономического форума о преимуществах российской авиации, заявил, что весь мир знает о «наших Сушках».

«Весь мир знает наши Сушки, истребители Су. И Су-30, и Су-34 с двумя плюсами, и Су-35, и сейчас вот пятого поколения Су-57 будет уже», - сказал Путин в ходе ВЭФ.

По его словам, Sukhoi Superjet 100 производится нами совместно с итальянскими и французскими партнерами.

«Мы работаем. Мы открыты в этом плане. Нам нечего прятать. Хотя нет, есть что, мы надежно закрываем то, что мы должны пока держать при себе. Но при этом есть все возможности для современной и эффективной кооперации», - добавил президент РФ.

Ранее российский лидер лично показал индийскому премьеру Нарендре Моди легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т, которые Индия намерена закупать у РФ.