«Невообразимый разгон до сверхзвука»: летчик-испытатель о характеристиках Су-57

Новейший Су-57 обладает высочайшими характеристиками устойчивости и управляемости. В этом уверен летчик-испытатель Сергей Богдан.

«Данный самолет очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается», - пояснил он «Звезде».

Специалист добавил: Су-57 и Су-35 имеют множество схожих характеристик, однако на сверхзвуковых скоростях Су-57 нет равных.

«Он великолепно разгоняется и идет на каких-то стратосферных высотах на больших скоростях», - заявил Богдан.

Динамика разгона от земли до сверхзвуковой скорости является одной из отличительных черт самолета. Су-57 летчик сравнил с гоночным болидом.