Переброска грузов весом несколько десятков тонн: кадры полетов Ан-124 и Ан-22
Экипажи ВТА в ходе плановых полетов отработали задачи по переброске тяжелых грузов на большие расстояния.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Экипажи Тверского и Брянского авиационных полков совершили плановые полеты, в ходе которых отработали переброску тяжелых грузов на большие расстояния.
В полетах задействовали два тяжелых военно-транспортных самолета - Ан-124 «Руслан» и Ан-22 «Антей».
Несколько десятков тонн были успешно перевезены на расстояния свыше трех тысяч километров.
Ан-124 «Руслан» - крупнейший в мире серийный грузовой самолет. Он был создан в СССР силами нескольких предприятий по всей стране. Грузоподъемность машины составляет 120 тонн.
Ан-22 «Антей» - самый большой в мире турбовинтовой самолет. Максимальная взлетная масса: 225 000 кг. Грузоподъемность: 60 тонн.