Военные из Китая прибывают на учения «Центр-2019»

Первые эшелоны с военнослужащими и техникой Народно-освободительной армии Китая прибыли в Оренбургскую область для участия в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

Ранее на аэродроме Оренбург встретили передовую группу офицеров вооруженных сил Китайской Народной Республики, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Китайских военнослужащих на станции разгрузки российские военные традиционно встречали русским хлебом-солью. Прибывшая из Китая военная техника была погружена на специальные большегрузные тралы и в сопровождении машин военной автоинспекции совершила марш к месту проведения учения – на полигон Донгуз», - отметили в ЦВО.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» будет проведено в период с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах в Оренбургской, Челябинской, Кемеровской областях, а также на территории Алтайского края, в ряде регионов юга России и акватории Каспийского моря.

В ходе учения российские военные отработают совместные действия с коллегами из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.