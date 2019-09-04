Высший пилотаж при уничтожении «противника»: яркие кадры учений авиации Балтфлота

В рамках летно-тактического учения морской авиации Балтийского флота пилоты истребителей Су-27 отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах. При выполнении полетов летчики в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника.

«Экипажи провели также воздушную разведку местности с целью выявления средств противовоздушной обороны условного противника и отработали принуждение условного самолета-нарушителя воздушной границы к посадке на аэродром. Отдельным полетным заданием для каждого пилота стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах», - сообщили в Минобороны РФ.

В ходе учения пилоты самостоятельно обнаруживали специальную парашютную мишень на разных дистанциях с использованием тепловизоров и визуальным способом, а затем поражали ее с помощью авиационных пушек и управляемых ракет «воздух-воздух». Совершив маневр, уходили от ответного удара. Боевые стрельбы летчики проводили одиночно и в составе пары, в светлое и темное время суток.

В общей сложности в мероприятии боевой подготовки было задействовано 15 самолетов истребительной эскадрильи соединения морской авиации флота.

Летное тактическое учение морской авиации Балтийского флота проводится на фоне проходящих в акватории Балтийского моря военных учений Североатлантического альянса Northern Coasts. В маневрах НАТО принимают участие три тысячи военнослужащих и около 40 кораблей из 18 стран-членов альянса.