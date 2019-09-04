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Военнослужащие 201-й военной базы поклонились Главной иконе ВС РФ

Александр Пешков
10:34 04.09.2019
Более 3,5 тысяч военнослужащих 201-й военной базы и членов их семей поклонились Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"

На всем пути «Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - плате, которым вытер Свое Лицо Спаситель. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.
Икона будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам Центрального военного округа с августа по октябрь.

В течение года ее провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской Православной Церкви. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.

Свой путь святыня начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве в парке «Патриот».

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