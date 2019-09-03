Огонь Т-90 и бой гранатометчиков: кадры масштабных учений под Волгоградом

Танкисты Южного военного округа в ходе учений обрушили всю мощь своих орудий на наступающего условного врага. Экипажи Т-90 вели огонь на дальностях до пяти километров. Также в бой вступали гранатометчики.

В масштабных маневрах под Волгоградом принимали участие и зенитчики. Они отразили атаку «противника» с помощью ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска».

Для имитации нападения с воздуха на учениях использовали осветительные мины, а также самолеты бомбардировочной авиации Су-34.

Свои действия на полигоне оттачивали в общей сложности около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц техники. Для разведки с воздуха использовали беспилотники.