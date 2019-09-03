Специалисты войск РХБЗ провели дезинфекцию сел в Амурской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа провели дезинфекционную обработку частных подворий в селах Крестовоздвиженка и Раздольное Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Работы проводились в течение двух дней. За это время были продезинфицированы дороги общего пользования протяженностью около 20 километров.

Над дезинфекцией территории работало две группы военных специалистов в числе 60 военнослужащих и 23 единиц техники. Работы осуществлялись при помощи современных машин спецобработки АРС-14КМ.

Напомним, в первой половине августа сводные отряды по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Восточного военного округа провели дезинфекцию домов и придворовых территорий, пострадавших от паводков в Мазановском районе Амурской области. Работы велись в населенных пунктах Мазаново, Угловое, Белоярово, Красноярово, Молчаново, Новокиевский Увал, Практичи и Путятино.

Несколько дней назад военными специалистами проведена специальная обработка ранее подтопленных территорий во втором по численности населения городе региона - Белогорске.

Всего военнослужащие подразделений войск РХБ защиты округа обработали около 1000 домов и придворовых территорий, а также более 70 километров дорог.