«Кинжал» и «Ураган» применили во время учений ВМФ в Охотском море: видео

В ходе серии плановых тактических учений группировки кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в акватории Охотского моря отработаны задачи по коллективной обороне отряда боевых кораблей при атаке средств воздушного нападения условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Минобороны России опубликовало видео учений, в ходе которых для отражения атаки гвардейский ракетный крейсер «Варяг» применил ракеты комплекса ПВО «Форт» и комплекс противовоздушной обороны «Оса». Большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» оборонялись зенитными ракетами комплексов «Кинжал», а эсминец «Быстрый» использовал комплекс «Ураган». Также в учениях был задействован корвет проекта 20380 «Совершенный».

Для обозначения массированной атаки «противника» малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз», ракетный катер «Р-79», а также два малых противолодочных корабля с различных направлений с короткими интервалами произвели пуски крылатых ракет-мишеней и ракет-мишеней «Саман» в направлении района, где действовала тактическая группа кораблей.

Также в ходе учения двум высотным истребителям перехватчикам МиГ-31 морской авиации ТОФ была поставлена задача обнаружить и уничтожить скоростную цель - крылатую ракету «Малахит». Истребители вышли в указанный район и атаковали ее ракетами класса «воздух-воздух».

По данным объективного контроля все цели успешно поражены.

Безопасность района выполнения боевого упражнения обеспечивали 10 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолеты Ил-38 и Ту-142 морской авиации.