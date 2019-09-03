Шойгу провел разговор с министром обороны Франции
Министры обменялись мнениями по различным проблемам в преддверии российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.
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С целью подготовки российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2» 3 сентября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли.
«Состоялся предварительный обмен мнениями по широкому спектру региональных проблем в контексте развития российско-французского взаимодействия», - подчеркнули в Минобороны России.
Обсуждение будет продолжено в Москве 9 сентября 2019 года.