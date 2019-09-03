Шойгу поручил наладить медицинское обеспечение для российских военных в Сирии

Для российских военных, несущих службу в Сирийской Арабской Республике, должны быть созданы все условия для полноценного медицинского обслуживания, а также магазины военторга, где они смогут приобрести все необходимое по доступным ценам. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Там должна быть налажена связь с медицинской академией в Санкт-Петербурге, так же, как это сделано в Арктической зоне. Нужно доводить ее до совершенства, чтобы ей можно было пользоваться в любое время суток. У нас должен быть определен круг специалистов, которые должны будут находиться на постоянной связи в случае необходимости», - сказал Шойгу.

Министр также поручил создать для российских военнослужащих магазины, где они смогут приобрести все необходимое для жизни.

«Это очень важно, чтобы у наших военнослужащих и кафе свое было, и магазин свой был, чтобы они могли приобрести все, что им необходимо», - подчеркнул министр.

Ранее на совещании Шойгу заявил, что в пунктах постоянного базирования российских военных в САР возводится необходимая инфраструктура. При этом учитываются возможные негативные факторы - от климатических условий до внезапных атак террористов.