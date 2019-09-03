В парке «Патриот» создадут первый центр для юнармейцев

В парке «Патриот» 10 сентября заложат первый центр нового поколения для молодежного движения «Юнармия». Об этом заявил во время селекторного совещания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Приступили к созданию первого военно-патриотического юнармейского центра нового поколения. Десятого сентября в парке «Патриот» состоится закладка камня в его основание», - заявил Шойгу.

Министр обороны добавил, что проект реализуется совместно с правительствами Москвы и Московской области при поддержке Владимира Путина. По словам Шойгу, в перспективе подобные центры планируется открыть повсеместно.

Глава военного ведомства поручил начальнику Главного военно-политического управления МО РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову провести совещание по проекту центра с участием глав регионов.