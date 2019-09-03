Шойгу: в учениях «Центр-2019» примут участие более ста тысяч военнослужащих

Стратегическое командное учение «Центр-2019» пройдет с 16 по 21 сентября и будет призвано обучить войска ведению военных действий в современных условиях и повысить оперативную совместимость органов военного управления вооруженных сил России и государств-союзников и завершит комплекс мероприятий боевой подготовки ВС РФ в текущем году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании российского военного ведомства.

«В настоящее время войска совершают выход в районы проведения учения, в котором будет задействовано порядка 128 000 военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей», - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, в учениях будут задействованы военные из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана. Основные действия пройдут на восьми полигонах, а также в акватории Каспийского моря.

Министр также подчеркнул, что на учениях планируется присутствие глав государств и оборонных ведомств стран-участниц маневров.

Глава российского военного ведомства отметил, что учение не направлено против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются «условные государства, способствующие распространению терроризма».