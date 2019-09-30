Испытания, которые могут сломать каждого: новые кадры экспериментальной программы боевой доподготовки офицеров

Подъем в час ночи, получение оружия, постановка задач и марш-бросок к позициям противника. Участники уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава на очередном этапе получили приказ - провести спецоперацию в тылу врага.

Среди тех, кто в условиях жесточайшей конкуренции рвется к победе, - несколько девушек. Но испытания одинаковы для всех. И вместе с участниками их проходят съемочные группы телеканала «Звезда».

Цикл эксклюзивных репортажей объединен в спецпроект «Взвод». И сейчас мы представляем вашему вниманию второй эпизод.

Программа доподготовки офицеров, «по законам спецназа», включает в себя совершенно разные элементы, включая выживание в лесах, среди болот и топей, изнурительные марш-броски и дерзкие вылазки, рейды в тылу противника, засады и нападения.

Проект охватывает всю нашу необъятную страну: для дальнейших испытаний лучших уже отобрали в Южном военном округе. Сейчас «Взвод» - в Центральном военном округе, на полигоне Юрга.

Из тысяч уже отобрали 120 сильнейших. Им предстоит пройти испытания, которые могут сломать каждого. Останется только 12 претендентов.

Офицерским рейдовым отрядам необходимо выполнить пять учебно-боевых задач: засада (нападение на колонну), уничтожение склада боеприпасов, дезорганизация работы командного пункта, уничтожение артиллерийской батареи, бесшумная засада (захват техники и документов).