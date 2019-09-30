Испепелили огнем: в ВВО отработали уничтожение «противника» из всех орудий

На полигонах округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях более 15 тысяч военнослужащих выполнили боевые стрельбы из различных типов вооружения.

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Условного противника уничтожили расчеты реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г», «Ураган».

«Помимо этого, артиллеристы выполнили огневые задачи с применением самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт", "Мста-С", минометных комплексов "Сани", 240-мм самоходных минометов "Тюльпан"», - рассказали в Минобороны России.

Также в тренировке были задействованы экипажи противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», «Штурм-С» и «Корнет».

© Минобороны России

К комплексной тренировке были привлечены экипажи танков Т-72Б, недавно поступивших на вооружение Т-80БВ и боевых машин пехоты БМП-2.

«В ходе выполнения огневых задач подразделения совершили марши на штатной технике в заданные районы. После прибытия были выполнены нормативы по инженерному оборудованию позиций, созданию запасных и ложных огневых точек», - добавили в ведомстве.

При выполнении практических стрельб были применены различные типы боеприпасов, стрельба велась, как прямой, так и полупрямой наводкой и из закрытых позиций.

© Минобороны России

В Минобороны отметили, что в масштабной тренировке было задействовано около 20 беспилотных летательных аппаратов, в частности «Орлан-10», «Застава», «Тахион».

Расчеты беспилотников координировали нанесение ударов по позициям «противника» и вели воздушную разведку местности с целью обнаружения «диверсантов» у позиций войск.