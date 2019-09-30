Кубок Вооруженных сил РФ по регби-7 прошел в «Лужниках»

В Москве на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоялся Кубок Вооруженных Сил РФ по регби-7. Всероссийские соревнования проходили в течение двух дней - 28 и 29 сентября.

Торжественный старт турниру дал рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста. Музыкант является большим поклонником этого вида спорта и членом Попечительского совета регби-клуба ЦСКА.

В соревнованиях принимали участие команды вузов Минобороны России. В столицу съехались военные из институтов, академий и училищ Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Ярославля, Рязани, Воронежа, Пензы, Севастополя, Тюмени, Твери. Открывал финальную часть Кубка Вооруженных Сил РФ заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Регби - это спорт не только сильных, но и мужественных, отважных людей. Я очень желаю всем спортсменам, всем командам интересных бескомпромисных игр, а болельщикам и любителям этого вида спорта - очень ярких впечатлений. Объявляю финальную часть Кубка Вооруженных сил РФ по регби-7 отрытой», - объявил замминистра.

Панков рассказал, что в России начинает возрождаться данный вид спорта. Он отметил, что в Вооруженных силах РФ за короткое время были созданы 22 регби-команды.