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Разгром «противника» в горах: кадры масштабных батальонных учений в Северной Осетии

Дарья Муромова
05:15 30.09.2019
Батальонные тактические группы отработали ведение обороны, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На общевойсковом полигоне Тарское мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, приняли участие в батальонном тактическом учении (БТУ) с боевой стрельбой.

«В рамках БТУ военнослужащие провели боевую операцию по уничтожению условных террористов в горах Кавказского хребта. Мотострелки во взаимодействии с разведывательными и артиллерийскими подразделениями отработали целый ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению противника, укрывшегося в горах», - рассказали в Минобороны РФ.

Батальонные тактические группы отработали ведение обороны, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности. Условный противник был уничтожен из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, 152 миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 120 миллиметровых минометных комплексов «Сани», систем залпового огня «Торнадо-Г», противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С», гранатометов РПГ-7В и стрелкового оружия. Для отражения воздушных целей условного противника были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска».

«Для создания реальной боевой обстановки задействовано более 200 различных статических и динамических мишеней, новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования, оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами. Новый комплекс позволяет руководителю занятий при проведении стрельб давать в режиме реального времени указания обучаемому по корректированию стрельбы», - добавили в ведомстве.

На БТУ было привлечено более 500 военнослужащих, около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

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