Масштабное учение ЗВО с боевой стрельбой завершилось под Петербургом: лучшие кадры

Подразделения танкового полка Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа завершили проведение крупномасштабного тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Лужский в Ленинградской области.

«К активной части учения было привлечено свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 1,5 тысячи военнослужащих Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа», - рассказали в пресс-службе ЗВО.

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В ходе учения подразделения полка в три этапа выполнили задачи обеспечения учений, занятия обороны и перехода в контратаку. Танкисты, мотострелки, огнеметные подразделения РХБ защиты и артиллеристы при поддержке армейской и оперативно-тактической авиации Ленинградской авиационной армии ЗВО уничтожили свыше 10 тыс. целей, имитирующих легкобронированную технику, пехоты, танки, безоткатные и мобильные артиллерийские системы, а также авиацию противника.

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«В ходе практического розыгрыша действий подразделения танкового полка продемонстрировали эффективное межвидовое взаимодействие, а управление полка умелое применение группировки войск на заданном направлении, что позволило высоко оцени боевую подготовку войск в летнем периоде обучения», - заявил командующий Гвардейской общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

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Впервые в тактике танковых подразделений были применены настолько масштабно маневры обходящих сил, передовых и рейдовых отрядов в составе батальонных тактических групп и разведывательного-огневого комплекса.