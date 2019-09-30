Сухопутные войска собираются принять на вооружение электромобили

Сухопутные войска рассматривают возможность работы на электромобилях для бесшумного передвижения - такой опыт уже получен. Об этом рассказал главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости», - подчеркнул Салюков.

По его мнению, это позволит на порядок усилить энергетику машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, а также обеспечить работу современного вооружения и новых средств защиты.

Отмечается, что за счет движения на электрической тяге будет возможно бесшумное выдвижение на огневые позиции.